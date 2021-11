Deportista fue al médico por un dolor de espalda y le diagnosticaron cáncer

Deportista británica jamás imaginó que un dolor de espalad, que pensó era por su deporte como gimnasta, terminaría en un diagnóstico de cáncer.

La atleta británica Becca Smith de 29 años fue al médico debido a que padecía una tos y un dolor continuo de espalda y creyó que el dolor se debía al desplazamiento de disco, sin embargo, para sorpresa de la deportista fue diagnosticada con cáncer de pulmón terminal.

El cáncer la puso al borde la muerte

El año pasado Smith de Chester, Reino Unido, tuvo que ser internada de emergencia en el hospital luego de perder la vista.

La gimnasta había presentado varios dolores de espalda y migraña por lo que tuvo que dejar de practicar yoga y el entrenamiento de fuerza.

Becca permaneció durante cinco días en el hospital mientras los profesionales de la salud le realizaban resonancias magnéticas, tomografías y una biopsia de espalda, no obstante, la mujer no podía caminar y llegó a estar conectada a una máquina de oxígeno.

La atleta le contó al periódico estadounidense New york Post cómo vivió el momento en el que los médicos la diagnosticaron de cáncer.

“Recuerdo que dos médicos se acercaron a mí. Cerraron las cortinas y se me cayó el estómago. Sabía que algo no iba bien”, relató Smith.

Un cáncer de pulmón fase cuatro

Los doctores le preguntaron a la deportista si quería que sus padres estuvieran presentes a lo que ella respondió que “no” porque pensó que no se trataba de algo grave, no obstante, los especialistas de la salud le dijeron a Becca, quien no era fumadora, que tenía cáncer de pulmón en fase cuatro.

El diagnostico arrojó que no se podía hacer nada debido a que el cáncer se había extendido hasta la columna vertebral, el cerebro y el cráneo, entonces le dijeron que le quedaban solo dos semanas de vida.

«Recuerdo perfectamente que llamé a mi madre y le grité: ‘Ve al hospital’, y yo grité: ‘Es un cáncer’ (…) mi padre se tiró al suelo, mi madre gritaba, yo gritaba. Recuerdo que le dije a mi madre: ‘Por favor, no me dejes morir'», contó Becca.

Tras varios cuidados en una clínica privada, fue trasladada a su casa en donde su hermana invirtió en remedios a base de hierbas, incluidos aceites de cannabis y jugos curativos.

Ahora la deportista consume un fármaco que la mantiene “estable” y le ayuda a prolongar su vida, aunque Smith recurre frecuentemente al médico para hacerse los chequeos pertinentes no se sabe cuál es su pronóstico actualmente.