Derek Anderson Anderson quedó con la nariz ‘aplastada’ tras su pelea

Derek Anderson se enfrentó a Michael Page en el octágono de MMA durante el evento Bellator 258, que se celebró el pasado fin de semana en Connecticut, Estados Unidos.

En el primer round de la pelea, Page lanzó una patada izquierda que impactó directamente en la cara de Anderson, movimiento que fue calificado por los expertos de artes marciales mixtas como «brutal».

Es que luego del golpe, Anderson quedó con la nariz ‘aplastada’ y rota. La patada hizo que el luchador caiga a la lona.

Según el portal de noticias RT, «Aunque el luchador consiguió levantarse y aguantó hasta el final del asalto, el servicio médico determinó que no estaba en condiciones de continuar. El combate fue detenido y el británico se alzó con la victoria por nocaut técnico (TKO)».

El momento del golpe que rompió la nariz a Anderson quedó, obviamente, captado en video y en las imágenes se ve el resultado del golpe que causa escalofrío con tan solo verlas.

Another look at that superkick from @Michaelpage247!#Bellator258 LIVE now on @Showtime! get a free 30 day trial https://t.co/ll9FZ74dhq pic.twitter.com/Y8EYeaMODm