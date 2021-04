El expolicía Derek Chauvin, involucrado en la muerte del afroestadounidense George Floyd, fue hallado culpable de todos los cargos este martes 20 de abril. La deliberación del jurado empezó desde la tarde del lunes y se retomó hoy en el juicio instalado en Minneapolis (EEUU).

El jurado halló a Chauvin culpable de los tres cargos que se le acusaban: el homicidio accidental, homicidio no intencional con desprecio por la vida y homicidio no intencional en la comisión de delito grave. El expolicía fue podría enfrentar de 12 hasta 40 años de prisión.

