Desarrollan un chicle anticovid que puede frenar la transmisión del virus

Un equipo de científicos de la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos, realizaron una investigación sobre el potencial para contrarrestar el coronavirus de un chicle con proteína ACE2.

Según señala el estudio publicado en la revista Cell, el chicle contiene ACE2, una proteína que puede inhibir la carga viral presente en la saliva en un 95 %. Y, de esta manera, reducir la posibilidad de transmitir la infección a otras personas y también disminuir el riesgo de enfermarse gravemente.

El estudio explica que la carga viral salival se correlaciona con la gravedad de los sìntomas de covid-19, incluida la pérdida de gusto y olfato, y el virus se replica en las glàndulas salivales y las membranas mucosas orales. Por ello, las glándulas salivales son consideradas una ruta de alto riesgo para la transmisión del SARS-CoV-2.

