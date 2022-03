Los futbolistas Vitalii Sapylo, de 21 años, y Dmytro Martynenko, de 25, fallecieron a consecuencia de la invasión rusa en Ucrania. El Sindicato Internacional de futbolistas internacionales (FIFPRO) lamentó la muerte de los jóvenes ucranianos, siendo estas las dos primeras pérdidas del fútbol por la reciente guerra.

Medios internacionales informan que Vitalii Sapylo falleció en Kiev, al hacer frente a la entrada de las tropas rusas a la capital de su país. Por su parte, Dmytro Martynenko murió junto a su madre tras el impacto de una bomba en su domicilio.

Our thoughts are with the families, friends, and teammates of young Ukrainian footballers Vitalii Sapylo (21) and Dmytro Martynenko (25), football’s first reported losses in this war.



May they both rest in peace. pic.twitter.com/f6l9oHHRMr