Descubre que los hijos de una abuelita no la llamaban hace un año

Una adulta mayor acudió a un técnico debido a que su celular no sonaba y sus hijos tampoco le contestaban las llamadas , esta historia se viralizó en redes sociales hace pocos días

Se trata de Aurora Hernandez quien acudió a un lugar tecnológico en la ciudad de México indicando lo siguiente :

«Es que llevo un año o más que mis hijos no me contestan. El móvil no funciona, porque, ¿cómo no me van a hablar mis hijos?«, señaló la mujer.

Uno de los trabajadores, que atendió a la mujer, le solicitó $1.500 pesos para la revisión, una suma de dinero que no podía desembolsar.

Sin embargo, uno de los técnicos del local de al lado escuchó todo y pidió que la mujer se acercara a su establecimiento

«Yo lo que quiero es hablar con mis hijos…», decía la mujer entre llantos.

«Yo se lo arreglo. No se preocupe, déjemelo aquí. Por el precio ni se preocupe», añadió el trabajador

El técnico en efecto descubrió que el celular no tenía problemas y que sus hijos no se comunicaban con ella hace un año

Por lo que decidió llamar a uno de sus hijos desde su celular y le solicitó que se comunique con su madre

Días después, la mujer concurrió a recoger el teléfono junto a su hijo.

«No le entraban las llamadas», dijo el encargado del servicio técnico, manteniendo el secreto de que sus hijos no la llamaban.