La Universidad de East Anglia anunció el viernes el descubrimiento del «Gloucester», navío británico que naufragó en 1682. Al accidente sobrevivió el futuro rey de Inglaterra, Jacobo II, un delicado hallazgo mantenido en secreto 15 años.

Este famoso pecio se encontraba medio enterrado en el fondo marino. Dos hermanos, Julian y Lincoln Barnwell, acompañados de su padre y dos amigos lo encontraron en 2007. Esto tras cuatro años de búsqueda, en la costa de Norfolk (este de Inglaterra).

The royal warship ‘The Gloucester’ sank off the east coast of Britain more than 300 years ago, while carrying the future king, King James II of England. Researchers have unveiled the shipwreck, after keeping the discovery secret for 15 years https://t.co/DlCXnOJS2J pic.twitter.com/dS7EfQ6SW1