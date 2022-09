La popular oficina dirigida por Michael Scott (Steve Carell) apareció en un popular videojuego. Un usuario en TikTok, identificado como @Rxelei, compartió con sus seguidores el hallazgo mientras jugaba la nueva versión para PlayStation de ‘The Last of Us: Parte I’, que salió al mercado hace un par de meses.

Una de las novedades, entre las cuales se destacan varias mejoras en sus funciones, es un escenario ambientado en la serie ‘The Office’. El protagonista del videojuego, Joel, puede entrar a una réplica exacta, pero desordenada y postapocalíptica, de la oficina de ‘Dunder Mifflin Paper Company‘.

@Rxelei compartió el clip en el que recorre un poco de esta sala de aventura y describe lo que ve. La distribución del espacio y mesas es tal cual como se vio en la serie creada por Greg Daniels y que contó con nueve temporadas. Incluso se puede visitar el despacho de Michael Scott, el jefe de la empresa de Scranton (Pensilvania) que cautivó los corazones de los fanáticos hasta su despedida en la séptima temporada.

Portales de entretenimiento aseguran que esta no es una coincidencia, sino más bien un ‘easter egg’ hecho de forma consciente. Como era de esperarse, existen ya teorías que vaticinan la posibilidad de que ‘The Last of Us’ se desarrolle en el mismo universo que ‘The Office’.

¿De qué se trata ‘The Last of Us’?

‘The Last of Us’ es un popular videojuego lanzado en 2013 y creado por compañía Naughty Dog. Este cuenta la historia de Joel, un padre soltero divorciado convertido en contrabandista con un pasado oscuro y trágico. Él debe atravesar Estados Unidos en un mundo postapocalíptico acompañado de una adolescente de 14 años llamada Ellie, quiene está a su cargo.

Casi una década después, en 2020, los fanáticos pudieron jugar ‘The Last of Us: Part II. Sin embargo, hasta que eso pasara, la empresa desarrolladora lanzó un remake del primer juego, con mejores gráficos, para 2014. En este 2022, HBO lanzó un primer tráiler de una serie en ‘live action’ en la que trabaja, con el chileno Pedro Pascal como Joel y con la británica Bella Ramsey como Ellie.

Con información de | Hipertextual/