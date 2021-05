Desde hoy se incrementa el pasaje de buses intra e interprovinciales

Desde este lunes 3 de mayo, el pasaje de los buses intra e interprovinciales subirá en un 15%. En la Terminal Terrestre de Guayaquil ya se encuentran vigentes las nuevas tarifas en algunas cooperativas de transporte.

Estos nuevos precios se fijaron en un acuerdo entre el Gobierno y representantes de las diferentes cooperativas de transporte del país para terminar con la paralización de actividades que los transportistas iniciaron el lunes 19 de abril a nivel nacional. Los transportistas pidieron la revisión y aumento en las tarifas alegando una falta de recursos para poder operar.

Los ciudadanos que a diario utilizan este medio de transporte para movilizarse consideran que esta alza en el precio del pasaje perjudica a sus economías.

No obstante, algunas cooperativas mantiene los precios del pasaje anterior porque no se encuentran actualizados los valores predeterminados en el sistema. Además, todavía no han recibido la orden de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). La ciudadanía puede averiguar las tarifas vigentes en la páginas web www.ant.gob.ec/.

Por ejemplo, en la ruta Guayaquil – Quito el pasaje tenía un costo de 10 dólares con 20 centavos, y actualmente tiene un valor de 11 dólares con 73 centavos. Asimismo, en la ruta Esmeraldas – Quito, el precio pasó de 7 dólares con 70 centavos a 8 dólares con 86 centavos.

Más detalles sobre el alza de pasaje en buses intra e interprovinciales en el siguiente video: