En un panorama desolador y ambiente de incertidumbre viven los ciudadanos en Esmeraldas. Seis días después del derrame de crudo decenas de familias, pescadores y visitantes expresan su indignación, desesperación y preocupación por la situación.

A diario cientos de personas caminan largas distancias cargados de bidones para conseguir agua y los estragos en la salud empiezan a notarse. Ciudadanos mostraron como su piel ha empezado a irritarse en y también presentan afectaciones respiratorias.

«El olor es penetrante, no se puede dormir. Es sofocante y el calor no ayuda. No tenemos con que alimentar a los animales y tampoco agua», dijo Rafael Villafuerte, ciudadano afectado, a Teleamazonas.

El jueves 13 de marzo del 2025 se reportó la emergencia ambiental por el extenso derrame de petróleo que ha contaminado varios ríos de esta provincia. Situación que ha provocado que el líquido vital sea más escaso. «No se puede. No tenemos ni gota de agua«, señaló desesperada Yomaira Cárdenas, quien se concentró en las calles junto a varias personas para protestar con carteles y gritos.

Al temor por el estado de salud se suma la preocupación por el impacto económico de decenas de pescadores que sustentan con esta actividad a su familia.

Los ríos y parte del mar se encuentran llenos de manchas negras, que evidencian la magnitud del derrame de crudo. Las embarcaciones y otros instrumentos de pesca también se encuentran afectados e incluso algunos no pueden volverse a usar.

«Por el momento, no se puede pescar. No se puede trabajar«, dice Marcelo Sánchez, pescador de la zona. Además, el petróleo también llegó a los manglares afectando a miles de familias. «El olor no se soporta«, dice otra ciudadana.

La preocupación es evidente en las personas que laboran en el lugar porque estiman que solo podrán operar en al menos tres meses por las afectaciones. El pescador Freddy Ávila se encontraba en altamar cuando ocurrió la tragedia ambiental.

Sus redes quedaron impregnadas de crudo y su pesca no era apta para el consumo, por lo que perdió gran parte de sus ingresos. Ahora pide que las autoridades los apoyen con materiales para limpiar sus embarcaciones tras el derrame de crudo en ríos de Esmeraldas.

La incertidumbre también se siente en las personas que están trabajando para ayudar a las familias. Rómulo, conductor de los tanqueros que entrega el líquido vital, enfatizó que la situación en Esmeraldas es complicada e hizo un llamado a utilizar el agua que se distribuye con responsabilidad. «Esta bien difícil, traten de control el abastecimiento de agua», dijo.

Ante esta crisis, unidades navales trasladaron 600 000 litros de agua potable hasta Esmeraldas, los cuales fueron descargados en la autoridad portuaria bajo la supervisión de la Viceministra del Ambiente. Además, este miércoles arribó el segundo buque cargado de agua y se está gestionando para que más busques lleguen a Esmeraldas, confirmó Christian Ortiz, comandante del BAE Imbabura.

Mientras tanto en el río Viche continúan las intensas labores para limpiar el crudo derramado. Petroecuador también instaló cinco puntos de control y dos diques está operativos. En la zona del desastre la maquinaria trabaja para estabilizar el terreno y reemplazar tubería afectada.

