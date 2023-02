La despensa salvaje llegó a MasterChef Ecuador

Un reto lleno de emociones y adrenalina llegó a MasterChef Ecuador. En esta ocasión los participantes trabajaron en parejas y tuvieron que preparar un plato libre con los ingredientes que tomaron de la despensa salvaje.

La pareja formada por Alexandra y Santiago fue la primera en entrar. Con un enorme disfraz, una venda en los ojos y evadiendo obstáculos, Santiago intentó tomar la mayor cantidad de ingredientes. Sin embargo, Alexandra se confundió al guiarlo y su canasta cayó al piso.

Los siguientes fueron Raúl, Sol y Cynthia y, al momento de dar indicaciones, las participantes no se pusieron de acuerdo y Raúl no entendía las órdenes. Sin embargo, el momento más dramático lo vivieron cuando se lanzó sobre un mostrador.

Sonnia y Henry tuvieron problemas de comunicación. Sonnia daba indicaciones pero Henry no las seguía y se movía al lado contrario. En medio de la desesperación, Irene intentó ayudarlo, pero tampoco la escuchó.

Los últimos en entrar a la despensa salvaje fueron Sara y Johjan y fueron la pareja que más problemas enfrentó. Mientras estaba dándole indicaciones, Sarita vio gallinas y salió corriendo del lugar dejando a Johjan solo y a ciegas.

“Vamos a perder porque no voy a poder guiarlo, es que solo de sentir un ave cerca me bloqueo, es algo que no podría explicarlo”, dijo Sara. Minutos después pudo volver a la despensa aunque su equipo solo tomó lomo de cerdo y verde.

Tras tomar los ingredientes, la competencia en las cocinas empezó y solo tuvieron 45 minutos para preparar un plato que enamore a los jueces.

Los platos de Raúl, Sol, Cynthia, Alexandra y Santiago se llevaron buenas críticas. Sin embargo, todos esperaban el momento en que los jueces prueben el plato de Sara y Johjan.

“No sé si sea suficiente, pero este es uno de los mejores platos con dos ingredientes que se han hecho en estas cocinas”. Le dijo el chef Rausch.

Tras probar todos los platos y deliberar, los jueces decidieron que Santiago y Alexandra sean los ganadores y suban al balcón. Además, Sonnia y Henry recibieron delantales negros.

Pin del Chef

Mientras tanto Jamil, Johanna y Andrés compitieron por el Pin del Chef y tuvieron que replicar, en 25 minutos, un prepostre de la chef Carolina Sánchez y usar la osmotización, una técnica de cocina moderna.

Tras terminarse el tiempo en las cocinas, la chef probó los platos. Jamil acertó en la presentación y el balance de sabores, pero le faltó usar gelatina para evitar que las perlas se derritan. A Johanna le faltaron los tuiles y Andrés puso una proporción de yogurt más grande.

Finalmente, la chef Carolina decidió que el mejor prepostre fue el de Andrés. El ganó el Pin del Chef y ahora deberá tomar importantes decisiones.