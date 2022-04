Detectan en Táchira peligroso «reto sexual» que pone en peligro a estudiantes

Un peligroso reto sexual llamado ´La penitencia´ entre los jóvenes en Venezuela mantiene en alerta a las autoridades y a los padres del país.

Según el médico Rafael Chirinos el reto consiste en un juego sexual en el que participan cinco parejas de menores de edad en el que se provoca la erección de los varones mientras que las niñas se sientan sobre ellos sin el uso de un preservativo.

El que eyacule va siento eliminado del reto, mientras que el que aguante mayor tiempo gana el juego.

Chirinos mostró en redes sociales la conversación que mantuvo con una especialista a la que acudieron cinco adolescentes que practicaron el reto y manifestaron tener síntomas de picazón en sus partes íntimas, flujo constante y dolor en el vientre. La doctora diagnosticó que las jóvenes padecían candidiasis, infección causada por hongos.

Yo todavía en mi inocencia no entendía, pensé que me iba a salir con alguna serie de Netflix… La juventud realmente está perdida y podrida.



La cantidad de ITS entre esos adolescentes. Padres estén atentos de sus chamos! pic.twitter.com/wLyG4ezBHC