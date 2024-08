La periodista Dayana Krays fue liberada luego de que el gobierno de Nicolás Maduro la retuviera señalándola de “fomentar el odio” al ejercer su trabajo periodístico. La profesional reportaba la situación de Venezuela para un medio ecuatoriano.

El medio digital ecuatoriano LaDataEc denunció este sábado 3 de agosto del 2024 la detención, por parte del Gobierno de Nicolás Maduro. La periodista Dayana Krays, se encontraba en Caracas cubriendo la concentración convocada por la opositora venezolana María Corina Machado.

Unas horas más tarde, el medio y la misma periodista confirmaron que fue liberada. «Agradezco la cantidad de mensajes de preocupación por lo que me pasó. Ya estoy resguardada en otro sitio NO puedo hablar más ni dar detalles», escribió Krays en su cuenta de X.

#4Ago



Agradezco la cantidad de mensajes de preocupación por lo que me pasó. Ya estoy resguardada en otro sitio



NO puedo hablar más ni dar detalles, pero Dios es mi torre de seguridad y quien me rescata. Es mi escudo



Seguiré trabajando para mi país y en manos de la @LaDataEc