Dos detenidos y una tonelada de droga decomisada en costas de Manabí

Dos hombres detenidos y una tonelada de droga decomisada durante una intervención del Bloque de Seguridad en las costas de Manta, provincia de Manabí, la noche del lunes 4 de marzo del 2024.

Agentes de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y Armada del Ecuador interceptaron una lancha en alta mar que se encontraba aproximadamente a 117 millas náuticas al noroeste de Manta. Al realizar la revisión correspondiente se descubrió que la embarcación tipo panga tenía doble fondo y en su interior se encontraban decenas de paquetes de cocaína.

El Bloque de Seguridad fue alerta de la presencia inusual de esta lancha y, de inmediato, una aeronave y lancha guardacostas se dirigió al lugar para interceptarla. Al notar la presencia de los agentes, los sospechosos intentaron huir.

Personal especializado tuvo que intervenir para sustraer los paquetes de droga escondidos en la estructura. Con maquinaria pudieron sacar uno a uno los paquetes del piso y fueron puestos en cadena de custodia.

El #BloquedeSeguridad conformado por las @FFAAECUADOR y @PoliciaEcuador lograron la incautación de una embarcación tipo panga con doble fondo y con gran cantidad de SCSF. aproximadamente a 117 MN al Noroeste del puerto de Manta, #ArmadaEcuatoriana #guardacostas #FFAAContigo pic.twitter.com/K8p2KElyfn — Armada del Ecuador (@armada_ecuador) March 5, 2024

Lea también:

Richard Vaca, comandante de la Policía en la Zona 4, detalló que las decenas de paquetes de cocaína tenían como destino Guatemala y México, para abastecer a los grandes carteles del narcotráfico de Centroamérica.

Las autoridades no confirmaron si la lancha partió de forma regular desde Manta, pues esperan verificar si no existe una alteración de la documentación o clonación. No obstante, Vaca dijo que es posible que haya partido de un punto irregular de estas costas.

Además, en la intervención se detuvo a dos hombres de nacionalidad ecuatoriana y decomisó dos motores y otros objetos.

Este sería al menos el quinto gran cargamento de droga decomisado en las costas de Manabí en los últimos meses. Cuatro se ha localizado en Manta y uno en Pedernales.

También en Teleamazonas: