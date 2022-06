Detienen a 4 personas tras cancelación de concierto de Christian Nodal

La Policía de Bolivia detuvo a cuatro personas que son investigadas por el presunto delito de estafa.

Esto, por la cancelación del concierto del cantante mexicano Christian Nodal en la ciudad de La Paz.

El fiscal de Delitos Patrimoniales de la Zona Sur de La Paz, Edwin Enríquez, informó este lunes que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen aprehendió al empresario que trajo al artista mexicano hasta La Paz.

También se arrestó a otras tres personas que están relacionadas con «la empresa que estaría promocionando» al artista.

Estas detenciones se llevaron a cabo tras la presentación de una denuncia por parte del Viceministerio de Defensa del Consumidor.

Por el presunto delito de estafa múltiple al notar que se seguían vendiendo las entradas a pesar de la cancelación del mismo.

«Una entidad pública se ha constituido en defensa de toda esa población que se ha visto justamente engañados con esta venta de un concierto que no se ha realizado», expresó Enríquez.

El empresario está dando su declaración informativa y luego de ello se sabrá si se pide su detención preventiva o si se defenderá en libertad, comentó Enríquez.

El funcionario también pidió que las personas que han sido afectadas por la cancelación del concierto se acerquen a la Fiscalía de la Zona Sur de La Paz para hacer conocer «el daño económico» que ha sufrido.

En tanto, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, informó en una conferencia de prensa que se estima que los afectados son más de 3.000 personas.

Además reiteró que las entradas oscilaban entre el equivalente a unos 14 dólares y más de 100 dólares, por lo que exigirán que se ofrezcan todas las «garantías» para la devolución del dinero.

Silva sostuvo que les llamó la atención que en el tour del cantante no figuraba su presencia en La Paz, por lo que siguieron de cerca la realización del mismo y que al parecer no se vendieron muchas entradas.

Además detalló que por ahora se conoce que la razón por la que no se llevó a cabo el concierto fue porque en el contrato con el artista figuraba que se pague un anticipo y un porcentaje antes de llegar a La Paz y al parecer la empresa no logró cumplir con esta situación, por lo que el equipo de Nodal decidió no llegar a la sede de Gobierno de Bolivia.

Silva indicó que la empresa Dream Productions no está registrada en Fundempresa y que podría ser una «empresa fantasma».

Nodal debía presentarse en el estadio Rafael Mendoza en La Paz este domingo, pero horas antes de que comience el show la compañía JG Music sacó un comunicado indicando que se cancelaba la presentación debido al «incumplimiento del contrato».

«Lamentamos comunicar este hecho que exime por completo de responsabilidad al artista y a la compañía que lo representa», señalaba el comunicado.

Nodal como parte de su tour «Forajido» se presentó el viernes en la ciudad oriental de Santa Cruz y el sábado en la central Cochabamba, en su primera visita a Bolivia.