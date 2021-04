Detienen al Contralor Subrogante Pablo Celi

Detienen al Contralor General del Estado Subrogante Pablo Celi y al exsecretario de Presidencia Jose Augusto Briones tras un mega operativo ejecutado por Fiscalía esta madrugada.

#URGENTE El Contralor Subrogante Pablo Celi, detenido esta madrugada en operativo liderado por Fiscal @DianaSalazarM2, acaba de ingresar a la unidad de Flagrancia custodiado por la policía. El #Casolastorres involucra a otros funcionarios y exfuncionarios. Vía @faustoyepez pic.twitter.com/4UlOS8Ipqb — Teleamazonas (@teleamazonasec) April 13, 2021

La entidad informó que se ejecutaron 25 allanamientos en Quito y Guayaquil, en el marco de una investigación abierta en junio de 2019, por presunta delincuencia organizada relacionada con actos de corrupción en Petroecuador, Contraloría y Secretaría General de la Presidencia

Se ejecutaron órdenes de detención contra Pablo Celi, José Augusto Briones y 4 personas más. En los allanamientos se levantan indicios relacionados con el delito investigado.

#ÚLTIMAHORA Aquí las imágenes del Contralor Pablo Celi ingresando a la unidad de Flagrancia en Quito. La orden de detención se ejecutó esta madrugada. Vía @faustoyepez pic.twitter.com/3IVSZ5uRgt — Teleamazonas (@teleamazonasec) April 13, 2021

Además, Luis Adolfo A. B., hermano del exsecretario de Presidencia, y Andrés L. C. fueron detenidos en allanamientos ejecutados a 2 viviendas en Puerto Azul y a oficinas en Samborondón.

Entre los indicios levantados en los allanamientos se incluyen documentos, dispositivos electrónicos, información financiera y computadoras. También celulares, dinero, cajas fuertes y más.

Fiscalía, además, allanó las oficinas de Esteban C., hermano del contralor Pablo C.; y, de Natalia C., exasesora del exgerente de Petroecuador, Pablo F. Se incautaron computadores, celulares, documentos y 32.580 dólares en efectivo.

En los allanamientos 8 personas fueron detenidas por su presunta participación en delitos de corrupción.