Día Mundial del Autismo busca promover la inclusión

Cada 02 de abril se conmemora el Día Mundial del Autismo. Se trata de un trastorno neurológico que afecta la comunicación, la interacción social y el comportamiento. Se estima que afecta a 1 de cada 160 niños en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En Ecuador hay aproximadamente 6 000 personas con registros de autismo en la niñez.

A pesar de su prevalencia, según los expertos, persisten muchas barreras para las personas con autismo, desde el acceso a la educación y el empleo hasta la estigmatización y la discriminación. María Gracia Luna es una guayaquileña de 28 años y madre de Leandro, de 9 años, quién fue diagnosticado con autismo cuando tenía un año.

Ella comenta que su hijo se comunicaba por medio de señales y entendía perfectamente lo que otros le decían. Afirma que una de las cosas más difíciles a lo largo de estos años ha sido hacerle frente a los comentarios de las personas.

«Necesitamos que la gente y la sociedad aprenda a aceptar a estos niños. Porque nosotros podemos hacer todos los esfuerzos del mundo, pero si la sociedad no está lista para ellos, nuestro esfuerzo será en vano», asegura.

Según psicólogos clínicos, los padres deben estar pendientes a los signos de alerta para empezar a temprana edad con las terapias. Los síntomas aparecen generalmente a partir de los dos años de edad, cuando los niños empiezan su proceso de socialización. El pronóstico de cada paciente dependerá de la familia y de la continuidad de las terapias.

Un día para promover la inclusión de personas con autismo

En el mundo hay varios mitos alrededor del Trastorno del Espectro Autista. Por ejemplo, se cree que todos los niños que lo tienen carecen de lenguaje verbal, no sonríen o no son cariñosos. Sin embargo, esta no es una constante en todas las personas que padecen este trastorno.

Algunos de los signos del autismo son: dificultad para expresar y responder a emociones, dificultad en el uso de signos sociales, prefieren jugar solos, no sonríen al ver a otros sonreír, no pronuncian palabras sueltas, entre otros.

Cada dos de abril, se busca promover la inclusión, la aceptación y el entendimiento de las personas con autismo, así como destacar sus habilidades únicas y contribuciones a la sociedad.

Desde actividades de concienciación en línea hasta campañas de sensibilización en las redes sociales, organizaciones de todo el mundo se unen para promover un mensaje de aceptación y respeto hacia las personas autistas.

