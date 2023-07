Por Doménica Montaño |

Cada 21 de julio, se celebra el Día Mundial del Perro, una fecha para celebrar a los animales, que durante años, han sido considerados los mejores amigos del ser humano. La efeméride también es una oportunidad para concientizar a las personas sobre las problemáticas que enfrentan los perros.

Con esta fecha se pretende sensibilizar a la sociedad sobre el maltrato animal, el abandono de perros en las calles y el abuso contra estos animales. Además, en este día, varias organizaciones de protección animal aprovechan para incentivar la adopción de perros debido al alto índice de abandono.

Aunque gran parte del mundo celebra esta efeméride el 21 de julio, países como Estados Unidos, Guatemala y Colombia lo festejan el 26 de agosto.

Lea también:

Jornadas de adopción en Quito

Para celebrar el Día del Perro en la capital, la Unidad de Bienestar Animal (UBA) del Municipio organiza jornadas de adopción. Este viernes 21 de julio de 2023, las brigadas de la UBA estarán ubicadas en el Parque del Agua (en la Avenida Mariana de Jesús) desde el mediodía hasta las 18:00. En el lugar también habrá emprendimientos y un show canino.

Si este viernes no puede asistir a la jornada de adopción, el sábado 22 de julio tiene una nueva oportunidad. Desde las 10:00 hasta las 14:00, una brigada de adopciones de la UBA estará en la Casa Somos La Mariscal, ubicada en el parque El Ejido.

¿Por qué se celebra la fecha?

El Día Mundial del Perro se creó en 2004 para crear conciencia, sobre todo, acerca del alto índice del abandono de perros en las calles. La World Animal Protection Society (WAPS-3), asociada de la ONU, dice que en la mayoría de países existe una alta prevalencia de animales callejeros, cuya mayor parte «han sido abandonados por sus propietarios«.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que hay más de 300 millones de perros en el mundo, de los cuales, el 70% no tiene hogar. Ecuador no es la excepción a esta problemática. Según un reporte de la revista Forbes hay cifras no actualizadas que apuntan que en Quito se han registrado entre 18 000 y 20 000 perros abandonados en calles y parques.

Otras estadísticas confiables, dice el mismo reporte, «señalan la existencia de 183 perros dejados por cada kilómetro cuadrado». Es decir, que solo en la capital ecuatoriana, habría cerca de 800 000 perros callejeros.

Otras fechas relacionadas

El Día Mundial del Perro no es la única fecha en el año con la que se busca celebrar a estos animales. También hay otras efemérides relacionadas que se festejan en varios países del mundo. Las más importantes son:

Día del perro sin raza: 28 de mayo

28 de mayo El Día de llevar el perro a la oficina: 21 de junio

21 de junio Día del perro adoptado : 23 de septiembre

: 23 de septiembre El Día del perro de trabajo: 6 de diciembre

6 de diciembre Día internacional del perro callejero: se celebra el último domingo de julio.

¿Cómo asegurar el bienestar de los perros?

En Ecuador existe un reglamento para la tenencia responsable de perros. Con las reglas se busca garantizar el bienestar de estos animales cuando están bajo la responsabilidad de una persona. Algunas de las normas son:

Cumplir con el esquema de vacunación, incluyendo la vacuna contra la rabia.

Brindar una alimentación nutritiva.

Otorgar las condiciones de vida adecuadas y en un hábitat saludable.

Educar, socializar e interactuar con el perro en la comunidad.

Mantener al perro en buenas condiciones físicas y de salud.

Tener a la mascota dentro de su domicilio, con las debidas seguridades.

Para asegurar el bienestar de animales como los perros, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) incluye una sección sobre delitos de acción privada contra la fauna urbana. De esta forma, la norma establece sanción para delitos como lesiones, muerte y abusos sexuales de animales. Además sanciona las peleas o combates entre perros u otros animales.

El COIP también establece contravenciones contra la fauna urbana. Aquí se sanciona, con trabajo comunitario, las acciones como el abandono de animales de compañía y el maltrato animal. Dependiendo de cada municipio o gobierno local, también se pueden incluir multas económicas.

También en Teleamazonas: