Este sábado 4 de mayo de 2024, millones de seguidores de la legendaria franquicia Star Wars están celebrando el conocido «May the 4th», un día dedicado a honrar la icónica saga cinematográfica que ha cautivado a audiencias de todo el mundo durante décadas.

El Día de Star Wars conmemora la creación de la épica historia de los Jedi, los Skywalkers, Baby Yoda, Han Solo, Chewbacca, Darth Vader y una infinidad de personajes que han dejado una huella indeleble en la cultura popular.

La celebración de este día tiene sus raíces en Toronto, donde en el año 2011 se organizó el primer evento oficial de fanáticos de Star Wars, con actividades que incluyeron trivias, concursos de disfraces y proyecciones de las películas originales.

La tradición se consolidó aún más en 2012, cuando Disney adquirió Lucasfilm, la productora fundada por el visionario cineasta George Lucas en 1977. Desde entonces, Disney ha promovido la celebración del «May the 4th» en sus parques temáticos, convirtiéndolo en una fecha emblemática para los fanáticos de Star Wars en todo el mundo.

La elección del 4 de mayo como fecha especial está vinculada a una de las frases más emblemáticas de la saga: «May The Force Be With You» («Que la Fuerza te Acompañe»). El juego de palabras en inglés, «May the 4th», suena similar a la fecha, y por ende, se convirtió en un día emblemático para los seguidores de la franquicia.

Además, los fanáticos establecieron otra fecha significativa vinculada a la saga: el 5 de mayo, conocido como el Día de la Venganza o La Venganza del Quinto, en referencia a la película «Star Wars: Episodio III: La Venganza de los Sith».

El legado de Star Wars no se limita solo a las películas originales, sino que se extiende a series, series animadas, libros, figuras de acción, juguetes, videojuegos y colecciones de ropa inspiradas en la franquicia. Es un universo intergaláctico que sigue conquistando corazones y generaciones, trascendiendo el tiempo y el espacio.

