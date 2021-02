Dictan prisión preventiva a 3 personas por el caso Lisbeth Baquerizo

0 0

Por el delito de femicidio dictan prisión preventiva a tres personas en el caso Lisbeth Baquerizo, asesinada en Puerto Azul.

El esposo de la víctima, Luis Hermida, se encuentra prófugo. A él también se le dictó esta medida.

Se trataría de “Luis Javier Hermida Núñez, esposo y viudo de la fallecida, el motorizado quien condujo a mi representado hasta su domicilio y a la persona que fungía como formolizador que también fue vinculado a la instrucción”, aseguró Luis Machado, fiscal.

Luis Hermida habría sido llevado por su empleado en una moto hasta el domicilio donde fue asesinada la joven de 30 años. Además, el empleado trasladó aparentemente al femicida a varios lugares para contratar los servicios de la funeraria. Entre esos al formolizador que maquilló el cadáver y le colocó brujita en la cabeza para tapar con el cabello las heridas.

El crimen ocurrió el pasado 21 de diciembre. Los padres y hermano de Luis Hermida están siendo investigados por el delito de fraude procesal. Aparentemente alteraron la escena.

La defensa de Hermida aseguró que en la actualidad desconoce su paradero. Hace varias semanas el mismo dio a conocer que Hermida se había dado a la fuga a Colombia.

Entre plantones y marchas la familia de Elizabeth no descansará hasta que el caso sea resuelto. Además, indicaron que no están de acuerdo con la exhumación que se pretende hacer al cadáver. Esa diligencia aún no ha sido autorizada por el juez.

