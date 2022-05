Diez niñas ecuatorianas cumplirán el sueño de ir a la NASA

Diez niñas de entre 9 y 15 años, en situación de vulnerabilidad y de diferentes partes de Ecuador, cumplirán su sueño de visitar el Space Center de la NASA en Houston (EE.UU.).

Esto, gracias a una iniciativa impulsada por varias fundaciones.

Denominado «Ella es Astronauta», el programa es desarrollado por la colombiana Fundación She Is, con el apoyo de la ecuatoriana Fundación Mujeres sin Límites, la Global Women Foundation (RAW) que dirige la expresidenta ecuatoriana Rosalía Arteaga, y ONU Mujeres.

Las menores iniciaron este mes su preparación en el marco de esa iniciativa.

Con clases virtuales con expertos en administración espacial aeronáutica, y la visita in situ a las instalaciones que la NASA tiene en Houston (Texas) el próximo agosto.

NIÑAS DE TODO ECUADOR

Nadia Sánchez, fundadora de She Is, precisó que entre las seleccionadas de Ecuador figuran niñas de todos los rincones del país, incluida la región amazónica.

Más de 1.200 niñas de Ecuador y Perú se postularon al programa.

Incluyó un riguroso proceso de selección basado en una docena criterios, entre ellos, el rango de edad de 9 a 15 años.

Que se desempeñaran de forma excelente en el sistema educativo, su situación de vulnerabilidad y gran capacidad de liderazgo.

El programa consiste en cuatro meses en los que las chicas tienen clases virtuales tres veces a la semana con un profesor de habla hispana de la NASA.

Además de sesiones con expertos de las organizaciones aliadas que incluyen charlas inspiracionales, de liderazgo, sobre prevención del embarazo adolescente, salud mental y menstrual.

En paralelo, «todas las niñas que entran deben crear un proyecto de emprendimiento para ser presentado en la NASA», añadió Sánchez.

El 19 de agosto está previsto que las participantes viajen a Houston por una semana.

También conocerán de primera mano procesos de creación de robots, simulación virtual, creación y despegue de cohetes espaciales y programas especiales de la NASA.

El objetivo de la iniciativa es que las estudiantes puedan pasar a formar parte del programa Alumni de la NASA.

También que puedan acceder a becas de educación superior, aparte de replicar los proyectos en sus comunidades en Ecuador.

Una de las seleccionadas, Samay Raíz Benítez, de 15 años y oriunda de Quito agradeció a las organizaciones impulsoras de la iniciativa la oportunidad que consideró hace realidad un sueño que tienen «todas las niñas del Ecuador, latinoamericanas».

«Nos vamos encogiendo, nos vamos poniendo nuestros propios límites al decirnos: Vivo el Latinoamérica y no me puedo abrir paso a todas esas cosas», explicó antes de llamar a las niñas a que «no dejen de soñar, no dejen de lado la curiosidad».

OPORTUNIDAD INSPIRACIONAL

Por su parte, la representante de ONU Mujeres en Ecuador, Ana Elena Badilla, manifestó que la iniciativa tiene un importante valor «inspiracional» y «simbólico».

En tanto pone al alcance de las seleccionadas una iniciativa que, a primera vista, parece tan inalcanzable como las estrellas.

«Esto es como decirles: No tenemos límites, no nos autopongamos límites, ni dejemos que la sociedad ponga más límites de los que ya existen», comentó.

Al referirse a la situación de América Latina, la responsable de esa entidad de la ONU indicó que «hay un rezago importante que mujeres y niñas tienen para acceder a la educación, y necesitamos abrir estas oportunidades».