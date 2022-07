En 1984, los ‘Gremlins’ hicieron su debut cinematográfico presentando a unas pequeñas criaturas adorables. En 2019, la serie ‘The Mandalorian’, del universo de Star Wars, presentó a Grogu, o mejor conocido como ‘Baby Yoda’, dejando a todos cautivados por tu ternura. ¿En qué se relacionan estos dos personajes? Al parecer, existiría un supuesto plagio.

El director de ‘Gremlins’, Joe Dante, le dijo al medio San Francisco Chronicle que cree que Grogu es una el adorable en un gremlin en específico llamado ‘Gizmo the Mogwai’. «Baby Yoda es completamente robado y simplemente copiado» del personaje más lindo de ‘Gremlins’, sostuvo Dante.»Desvergonzadamente, diría yo», agregó.

Grogu, una inspiración de otras películas.-

Las declaraciones del Dante hacen que estos dos personajes de ciencia ficción sean comparados, encontrando pocas similitudes en su físico. Ambos tienen orejas protuberantes que son desproporcionadamente grandes para sus diminutas estructuras corporales. Los dos se comunican con arrullos y gorgoteos y además defienden ferozmente las figuras paternas en sus vidas.

Contrario a Dante, los creadores de ‘The Mandalorian’ han aceptado que el personaje contempla inspiraciones, pero de diferentes películas. Nombraron el filme «E.T.», de Steven Spielberg y a la película «Paper Moon», dirigida por Peter Bogdanovich. Esta última se basa en la relación entre los personajes, ya que trata de un dúo de estafadores interpreta a padre e hijo.

Una respuesta clara a las acusaciones de Joe Dante todavía no ha visto la luz. Lo único que se sabe, al momento, es que Grogu seguirá apareciendo en las diversas series de Star Wars y que Gizmo en la serie de HBO Max «Gremlins: Secrets of the Mogwai».

Con información de | CNN/Today.com