Director de la Sociedad de Ateos renunció y se unió a una iglesia

Seth Mahiga, quien ejerció como secretario de la Sociedad de Ateos en Kenia, renunció a su cargo tras un año y medio al frente de la organización.

La Sociedad de Ateos hizo el anuncio a través de su cuenta de Twitter e la que detalló que el interés de Mahiga ya no tiene que ver con los de la organización, además publicó un video en el que se ve al exdirector predicando en una iglesia.

«Esta tarde, lamentablemente, nuestro secretario, Seth Mahiga, ha tomado la decisión de dimitir de su cargo como secretario de nuestra sociedad. La razón de Seth para dimitir es que ha encontrado a Jesucristo y ya no está interesado en promover el ateísmo en Kenia», escribió la sociedad en Twitter.

En el clip que publicó la Sociedad de Ateos, se ve a Mahiga aceptando a Jesucristo en su vida y renunciando a su cargo al frente de la organización.

«Algunos de estos buenos días, he estado pasando por algunas dificultades en la vida, entonces decidí renunciar como secretario», dijo Mahiga a la congregación.

📹VIDEO – Former Atheists In Kenya Secretary Seth Mahiga in church TODAY accepting Jesus Christ and announcing his resignation.



