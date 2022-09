En la Escuela Primera Wolters en Fresco, California (EEUU), se registró una agresión hacia un estudiante. Una cámara seguridad del centro educativo almacenó el momento en el que el director de la escuela empuja agresivamente a un alumno de nueve años con ‘necesidades especiales’.

Un informe del distrito escolar, citado en el portal Law and Crime, explica cómo se dio la agresión del director Brian Vollhardt. Inicialmente, Volhardt se unió a un pequeño grupo de estudiantes que desayunaban» en la cafetería la mañana del 7 de junio de 2022.

A former Fresno Unified School District principal is now facing charges for willful cruelty to a minor. This morning, the district released a video where the former principal is seen aggressively shoving a child. I'll have more details at 4, 5 & 6pm on @CBS47 pic.twitter.com/jQLBTIK6DM