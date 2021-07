Disney demuestra que no le tiene miedo a los ‘crossovers’ y ya preparara uno para la serie ‘Los Simpson’, con la historia de uno de los personajes del momento, el príncipe de la mentiras ‘Loki’. La compañía anunció a finales de junio un nuevo cortometraje mezclando los dos universos.

El proyecto se titulará ‘The Good, The Bart and The Loki’ (El bueno, el Bart y el Loki) y se estrenará este 7 de julio de 2021 por Disney+. El estreno coincidirá con el quinto episodio de la serie protagonizada por el actor Tom Hiddleston.

Mischief arrives in Springfield—well, more mischief, anyway. Start streaming the short, @TheSimpsons: The Good, the Bart, and the #Loki July 7 on #DisneyPlus. #SummerOfDisneyPlus pic.twitter.com/xe2S19e0do