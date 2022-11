Crean dispositivo de realidad virtual capaz de matar al usuario

El emprendedor estadounidenser y fundador de Oculus VR, Palmer Luckey, ideó un casco de realidad virtual capaz de matar al usuario si este muere en el videojuego.

Palmer bautizó al prototipo como NerveGear, un dispositivo inspirado en la serie de novelas japonesas y anime Sword Art Online, en las que también aparece un aparato de realidad virtual llamado NerveGear capaz de matar a sus usuarios.

«La idea de vincular tu vida real a tu avatar virtual siempre me ha fascinado: instantáneamente elevas las apuestas al máximo nivel y obligas a las personas a repensar fundamentalmente cómo interactúan con el mundo virtual y los jugadores dentro de él», señaló en su blog personal sobre este inusual aparato.

Y agregó: «Solo la amenaza de consecuencias graves puede hacer que un juego se sienta real para ti y para todas las demás personas en él”.

El NerveGear funcionaría con tres de los módulos de carga explosiva que se activarían con un mensaje de fin del juego y que, según el fundador de Oculus, serían capaces de «destruir instantáneamente el cerebro del usuario».

Además, Luckey reveló que contaría con un «mecanismo antimanipulación que, como el NerveGear, hará que sea imposible quitar o destruir el auricular. Aun así, existe una gran variedad de fallas que podrían ocurrir y matar al usuario en el momento equivocado».

Es por eso que Palmer Lucky reconoció que todavía no ha tenido valor suficiente para probar personalmente el dispositivo. Además, cree que «la activación final debería estar vinculada a un agente de alta inteligencia que pueda determinar fácilmente si las condiciones para la terminación son realmente correcto».

«La buena noticia es que estamos a medio camino de hacer un verdadero NerveGear. La mala noticia es que hasta ahora, solo he descubierto la mitad que te mata. La mitad perfecta de la ecuación de realidad virtual todavía está a muchos años de distancia», finalizó su explicación.

"This might be a game, but it is not something you play."



