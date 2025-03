Actualizado 14:40

Redacción Teleamazonas.com |

«Estaba lleno de sangre y las alumnas frente a mí llorando«. Con esa frase, el docente agredido por un padre de familia en un plantel del cantón Rumiñahui, en Pichincha, relató la brutalidad de la violencia en su contra, ocurrida frente a sus alumnos.

El hecho se dio la mañana del 11 de marzo del 2025. Ese día, alrededor de las 08:00, el maestro se dirigía a dar su clase. Pero fue interrumpido por un padre de familia que exigía conocer las notas de su hija.

En ese momento, el profesor cuenta que le comentó al padre que tras el proceso de recuperación, la alumna había mejorado sus calificaciones y estas eran superiores a siete sobre 10, la nota necesaria para aprobar la materia. Además, le indicó que en ese momento tenía que impartir su clase y que le podía atender a las 13:00.

Al llegar al aula conversó con la alumna y realizó un comentario sobre la apariencia de su padre. Minutos después, la estudiante pidió permiso para ir al baño y el padre regresó con una actitud agresiva, golpeó la puerta e intentó ingresar. Pero la cerradura estaba dañada y evitó que el hombre ingresara al aula.

«Me has dicho viejo. Ya vas a ver con quién te metiste». El docente relata que el padre decía eso mientras golpeaba la puerta. Esta no se abrió. «Los chicos, como también se asustaron, no abrieron la puerta. El gritaba: ¡Ábreme, ábreme!«, dijo el maestro a un medio digital, todavía conmocionado por lo ocurrido.

Casi dos horas después, alrededor de las 10:00, los estudiantes empezaron a salir al recreo, pero el profesor se quedó calificando trabajos. De un momento a otro, el padre de familia irrumpió y empezó a golpear al maestro, mientras le decía palabras ofensivas.

Lea también:

«Me golpeó en el escritorio, en la cabeza, una y 10 veces. Me hirió en la ceja y en la nariz con un objeto contundente. Estaba lleno de sangre, el piso también y las alumnas frente a mí, llorando», relata el catedrático.

Tras la brutal agresión llamaron al ECU 911. La situación fue estresante para el docente porque fue trasladado en una patrulla hacia la Fiscalía. Para recibir atención médica tuvo que recorrer varias casas de salud.

«Me llevaron en la patrulla como si yo fuera el delincuente, fuimos a la Fiscalía y no sabían a dónde llevarme. Me limpiaron la sangre sin mayor cosa, me tocó ir a un hospital privado. Es una salvajada total, así nos tienen a los profesores. Nos agreden y nos maltratan y no pasa nada».

Tres cirugías tras agresión

Por este caso se pronunció la ministra de Educación, Alegría Crespo. En redes sociales escribió: «Me duele. Como educadora, madre, ecuatoriana y ministra. No se pueden tolerar estos niveles de violencia. Mi solidaridad con el docente agredido y su familia. Tomaremos todas las acciones necesarias».

Me duele. Como educadora, madre, ecuatoriana y ministra.

No se pueden tolerar estos niveles de violencia.

Mi solidaridad con el docente agredido y su familia.

Tomaremos todas las acciones necesarias. https://t.co/Oar5TljgUU — Alegría Crespo Cordovez (@AlegriaCrespo) March 14, 2025

Minutos después, la Unión Nacional de Educadores (UNE) pidió acciones inmediatas. «El docente sufrió graves lesiones que requirieron tres cirugías, y debido a la falta de recursos médicos en los hospitales públicos, tuvo que ser trasladado a una clínica privada, donde hasta el momento ha gastado más de 3 000 dólares», dijo Andrés Quishpe, presidente del gremio.

De acuerdo con la información de la UNE, en el informe médico se señalan traumas de cara, labio, traumatismo en su cabeza, heridas en frente, nariz, y fractura en los huesos de la nariz. Por lo cual, se ordenó tres días de incapacidad.

«Nuestro compañero docente es parte del 70% del magisterio en categoría G, con un salario de $986, y necesita apoyo inmediato». La UNE asegura que brinda asistencia psicológica, jurídica y médica; y exige a la Cartera del ramo que actúe oportunamente en este caso.

¿Qué acciones tomó el Ministerio de Educación?

El Ministerio de Educación informó que se activó el protocolo correspondiente ante casos de violencia y que se implementaron las siguientes acciones:

Denuncia detallada ante la Fiscalía General del Estado , acompañada de un informe exhaustivo del incidente.

detallada ante la , acompañada de un exhaustivo del incidente. Activación de protocolos de primeros auxilios psicológicos para brindar apoyo al docente afectado y a la comunidad educativa.

de para brindar apoyo al docente afectado y a la comunidad educativa. Implementación de protocolos de prevención de violencia en el entorno escolar .

de prevención de violencia en el . Puesta en marcha de acciones y mecanismos necesarios para garantizar la reparación de los derechos de la víctima.

También en Teleamazonas: