La dolorosa confesión de Cristiano Ronaldo sobre la muerte de su hijo

Cristiano Ronaldo habló por primera vez del difícil momento que vivió por la muerte de su hijo en la entrevista concedida al periodista británico Piers Morgan.

El pasado 18 de abril del 2022, el delantero del Manchester United y su pareja, Georgina Rodríguez, enfrentaron uno de los momentos más dolorosos en su vida con la muerte de uno de sus mellizos, Ángel.

La tragedia no detuvo su frenética agenda de actividades. El astro protugués volvió al trabajo, mientras la familia intentaba recuperarse de la dura pérdida refugiándose con la pequeña Bella Esmeralda.

«Probablemente fue el peor momento que he vivido desde que murió mi padre. Cuando tienes un hijo esperas que todo sea normal, pero pasa algo y es difícil. Georgina y yo pasamos un periodo muy difícil porque no entendíamos por qué nos tenía que pasar algo así. Fue duro, especialmente para ella», comentó ‘El Bicho’ al recordar lo ocurrido.

Además, Cristiano se sinceró sobre lo duro de sobrellevar sus emociones en el nacimiento de Bella cuando su hermano había fallecido.

«Es una locura. A veces intento explicarlo a mi familia y amigos y les digo que yo nunca me había sentido tan triste y feliz al mismo tiempo. Nunca (…) No sabes si llorar o sonreír. No sabes reaccionar«, señaló.

El deportista también admitió que no han querido desprenderse del todo de su pequeño. Por ello, decidió conservar las cenizas de Ángel en su casa junto a las de su padre, José Dinis Aveiro, quien falleció en el 2005.

«Las cenizas de mi hijo están, como las de mi padre, en mi casa. Es algo que quiero tener durante el resto de mi vida, no quiero tirarlas al océano o al mar. Las guardo conmigo en una pequeña capilla que tengo en el piso de abajo», detalló.

Y agregó: «Hablo con ellos todo el tiempo y están a mi lado. Me ayuda a ser mejor persona, mejor padre. Estoy orgulloso de eso«.

Finalmente, reveló que explicar a sus cinco hijos: Cristiano Ronaldo Jr., Alana Martina, Bella Esmeralda, Mateo Ronaldo y Eva María Dos Santos, la muerte de su hermano fue duro.

«Gio llegó a casa y los niños empezaron a preguntar: ‘¿Dónde está el otro bebé? ¿Dónde está el otro bebé?’. Después de una semana, dijimos: ‘Vale, vamos a ser honestos con los niños, vamos a decirles que Ángel, que es su nombre, ahora está en el cielo», indicó.

Y aseguró que en su casa se habla de Ángel con normalidad. «Los niños lo entienden. Dicen cosas como: ‘Papi hice esto por Ángel’, y señalan el cielo. A mí me gusta porque así forma parte de sus vidas», contó.