¿Dónde ver el estreno de la nueva temporada de Yo Me Llamo?

¡Llegó el día! Yo Me Llamo vuelve a la pantalla de Teleamazonas con imitadores que llegan con todo su talento y muchas emociones. Este martes 28 de mayo del 2024, el mejor reality de imitación del Ecuador se transmitirá desde las 21:00 por el ‘Canal de la Familia Ecuatoriana’.

En el estreno habrá sorpresas, canciones que erizan la piel y, por supuesto, la primera gala del casting presencial. Además de sintonizar el programa en señal abierta, se podrá disfrutar a través de la página web de Teleamazonas, en su pestaña de transmisión en vivo.

Miles de imitadores se inscribieron al casting virtual, con el envío de sus videos cargados en YouTube. En ellos cantaron a capela, con la caracterización y la voz de su artista favorito. Los convocados a las audiciones en el escenario están comprometidos para dar su mejor show, desde este martes 28 de mayo.

Cada participante interpretará una canción frente al jurado, integrado por el cantautor argentino Axel, la cantante Pamela Cortés y la actriz Érika Vélez. Los tres calificarán la voz, armonía, proyección en el escenario y personificación del imitador. Con botones rojo y verde definirán el futuro de cada aspirante. Solo los mejores ingresarán a la Escuela de Yo Me Llamo.

Lea también:

Los participantes que logren tres botones verdes serán admitidos y conformarán el grupo de imitadores de la competencia. Con dos votos verdes y uno rojo quedarán a la espera de alcanzar un cupo. Quien reciba tres botones rojos será descalificado y no formará parte del mejor reality de imitación.

Esta séptima temporada de Yo Me Llamo llega con amplia expectativa al ‘Lindo Canal’. La conducción estará a cargo de Ronald Farina y Fiorella Solines, quienes guiarán a los espectadores durante cada noche de la competencia.

¿No puedes ver el programa en vivo? No hay problema. Si te perdiste el gran estreno de Yo Me Llamo lo podrás disfrutar completo en la cuenta de YouTube de Teleamazonas y en la de Yo Me Llamo Ecuador.

Además, recuerda seguir el hashtag #YMLL en todas las redes sociales para estar al tanto de las novedades de la fabulosa competencia.

También en Teleamazonas: