A medida que avanza el juicio por difamación de Johnny Depp contra su ex esposa Amber Heard, los fanáticos de los actores eligen bandos. En este caso, quienes apoyan a Depp han aumentado la particular petición que desde diciembre de 2019 se ha venido instaurando en la plataforma Change.org.

La campaña pide que Amber Heard, quien dio vida a ‘Mera’, sea removida de la próxima película ‘Aquaman 2’, la cual tiene como protagonista a Jason Momoa. Hasta el momento, alcanza las más de dos millones de firmas que se mantienen en crecimiento ya que cada día del juicio surgen más detalles sobre el matrimonio de la expareja.

DC Entertainment: Remove Amber Heard from Aquaman 2 – Sign the Petition! https://t.co/wVt6gbyjkT via @Change