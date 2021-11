Dos terremotos sacuden el sur de Irán

Al menos una persona murió y otras ocho resultaron heridas en dos terremotos de 6,4 y 6,3 grados en la escala de Richter que han sacudido hoy el sur de Irán, donde algunas zonas han quedado sin luz y teléfono.

Los terremotos ocurrieron a primera hora de la tarde en el sur iraní, con epicentro en la provincia de Hormozgan, y provocó que cientos de personas se echaran a las calles.

Al menos cinco réplicas, la mayor de ellas de 4,5 grados, se sucedieron en las horas siguientes a los temblores iniciales.

Hasta el momento se han registrado un muerto y ocho heridos debido a la caída de un poste de la luz en la ciudad de Bandar Abas, capital de Hormozgan, informó Fateme Nouruzian, portavoz de la Universidad de Ciencias Medicas de la provincia.

«Fue horroroso, dos terremotos seguidos. Cuatro postes se han caído solo en nuestra zona y otros en el barrio Suru, la gente está asustada y en las calles», dijo a Efe Ebrahim Yalali, un vecino de Bandar Abas.

Como consecuencia de los temblores, se ha cortado la luz y el teléfono en algunas zonas de esta ciudad.

