Dragon Ball, Dragon Ball Z y Dragon Ball GT ya llegaron a ‘Crunchyroll’, la plataforma especializada en contenidos de animé y producciones relacionadas. Aunque los fanáticos celebraron el anuncio que incluye otros títulos conocidos, existen limitaciones para poder disfrutar inmediatamente de los capítulos recién añadidos.

Durante mucho tiempo los usuarios han esperado tener todos los arcos de Dragon Ball en un servicio de streaming. Hoy, siendo una realidad, las series todavía cuentan con ciertos problemas en su reproducción, de acuerdo con el sitio web FayerWayer,

Al parecer, Dragon Ball y la parte de Dragon Ball Z están dobladas únicamente en inglés. No hay opción de subtítulos o cambio de idiomas, por ahora. Por su parte, Dragon Ball GT está en japonés y solo tiene la opción de subtítulos en inglés.

The time has arrived! The entire Dragon Ball Z English dub is now available on @Crunchyroll! 🐉



