Drama sobre aborto lidera nominaciones a Premios Spirit

0 0

Tiempo de lectura: 4 Minutos, 22 Segundos

El drama sobre aborto adolescente “Never Rarely Sometimes Always” recibió siete nominaciones, Chadwick Boseman fue nominado de manera póstuma y las mujeres dominaron el apartado de dirección al anunciarse el martes la lista de candidatos a los Premios Spirit del Cine Independiente.

En su 36ta edición anual los Premios Spirit, al igual que la mayoría de las premiaciones durante la pandemia, se están ajustando a las circunstancias difíciles. Las nominaciones se anunciaron de manera virtual, en YouTube, con mensajes pregrabados de Olivia Wilde, Laverne Cox y Barry Jenkins — quien estuvo acompañado por su perro, Chauncey Wang-Jenkins.

Los premios, que usualmente se entregan en una enorme carpa en la playa en Santa Mónica, California, el día antes de los Oscar, ahora serán tres días antes, el 22 de abril, y se transmitirán en horario estelar por la cadena IFC.

“El 2020 fue obviamente un infierno, pero estos últimos meses ha sido un glorioso salvavidas poder ver tantas películas y series maravillosas”, dijo Josh Welsh, presidente de Film Independent, en la presentación.

“Never Rarely Sometimes Always” de Eliza Hittman, la odisea de una adolescente de Pennsylvania para tener un aborto, encabezó la lista de candidatos con nominaciones que incluyen mejor película, mejor director y mejor actriz para Sidney Flanigan. Fue seguida de cerca por el drama migratorio de una familia coreana “Minari”, de Lee Isaac Chung, con seis menciones que incluyen mejor película, dirección, actor para Steven Yeun y actuaciones de rerparto para Yeri Han y Yuh-jung Youn. “Nomadland” de Chloe Zhoe, protagonizada por Frances McDormand, obtuvo cinco postulaciones, entre ellas mejor película, dirección ty actriz.

Las otras candidatas a mejor película son “First Cow” de Kelly Reichardt (también postulada a mejor dirección y mejor actor de reparto, para Orion Lee) y la adapración de George C. Wolfe de “Ma Rainey’s Black Bottom” de August Wilson. Viola Davis y Boseman, los protagonistas de “Ma Rainey”, también fueron nominados, al igual que Glynn Turman.

Esas cinco películas han sido regularmente celebradas en una temporada sacudida por la pandemia que ha tomado ritmo últimamente, con la selección del Instituto de Cine Estadounidense (AFI, por sus siglas en inglés) de las 10 mejores cintas de 2020 y las nominaciones de la Junta Nacional de Reseñistas, también anunciadas el martes. “Nomadland” se llevó los máximos honores en la entrega de los Premios Gotham a principios de mes.

En los Spirit, la celebración preeminente del cine independiente, las nominaciones se limitan a películas realizadas por menos de 22,5 millones de dólares. El año pasado, “The Farewell” (“La despedida”) de Lulu Wang ganó el premio a la mejor película, mientras que Adam Sandler (“Uncut Gems”) y Renee Zellweger (“Judy”) se impusieron como mejor actor y actriz, respectivamente.

Este año, Netflix fue el estudio con más candidaturas: 16.

De los cinco nominados a mejor dirección, cuatro son mujeres: Reichardt, Zhao, Hittman y Emerald Fennell, por “Promising Young Woman”. En general, un 42% de los nominados fueron mujeres y un 37% personas de color.

Carey Mulligan, la estrella del drama de venganza de Fennell, está entre las candidatas a mejor actriz junto con Davis, Flanigan, McDormand y Nicole Beharie (“Juneteenth”). Por el premio al mejor actor compiten, además de Yeun y Boseman, Riz Ahmed (“Sound of Metal”), Adarsh Gourav (“White Tiger”) y Rob Morgan (“Bull”).

El Premio Robert Altman, un honor al elenco de una película, será para la ópera prima de Regina King “One Night in Miami…”, un relato ficticio que imagina una reunión de Muhammad Ali, Malcolm X, Sam Cooke y Jim Brown en los años 60.

Los candidatos a mejor documental son “Collective”, “Crip Camp”, “Dick Johnson Is Dead”, “Time” y “The Mole Agent”. El premio a la mejor película internacional se lo disputan “Bacurau” (Brasil), “The Disciple” (India), “Night of the Kings” (Francia, Costa de Marfil, Canadá, Senegal), “Preparations to be Together for an Unknown Period of Time” (“Hungría”) y “Quo Vadis, Aida?” (Bosnia-Herzegovina).