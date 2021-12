Dramática búsqueda de sobrevivientes en Kentucky

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, aseguró este domingo que siguen encontrando cuerpos entre los escombros de la fábrica de velas que se derrumbó tras el paso de un tornado en la noche del viernes, pero que todavía espera un «milagro».

En una conferencia de prensa en Mayfield, la ciudad más golpeada por la oleada de más de 30 tornados que azotó a seis estados, las autoridades aseguraron que siguen buscando desesperadamente a posibles supervivientes en la fábrica de velas, aunque por ahora solo recuperan cuerpos.

«Seguimos encontrando cuerpos», dijo Beshear, que no quiso adelantar nuevas cifras; y mantiene las manifestadas este sábado de que se teme que haya cerca de 70 personas bajo los escombros de la fábrica de Mayfield.

El gobernador explicó que la última persona que hallaron con vida fue en la madrugada del viernes al sábado. Desde entonces solo pudieron recuperar «múltiples cuerpos».

Con todo mantienen que se trata todavía de tareas de rescate las que se realizan en los restos de una fábrica en la que al momento de derrumbarse había cerca de 110 personas, de las que solo han sobrevivido hasta el momento 40.

Pero Beshear confía todavía en que se produzcan «pequeños milagros» en forma de rescate de personas.

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, se desplazó este domingo hasta Mayfield y visitó el lugar donde estaba la fábrica de velas y habló con bomberos que trabajan en el lugar.

Mayorkas aseguró que el Gobierno Federal hará lo que «sea necesario» y harán lo que esté en «su poder» para ayudar a las autoridades locales y a los equipos de rescate.

As soon as I arrived to #Mayfield early Saturday I followed two volunteer firefighters. Without hesitation they climbed into crumbling homes, shut off gas lines, and checked on residents waiting for relatives to drive them out. @SpectrumNews1KY #Kentuckytornado #KyWx pic.twitter.com/3bvT11rWuh