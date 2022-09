La dura respuesta de Britney Spears a sus hijos

Britney Spears publicó un extenso audio para responder a las declaraciones que sus dos hijos, Sean Preston y Jayden James, de 16 y 15 años, hicieron hace pocos días.

En una reciente entrevista Jayden criticó a su madre por los vídeos, según él inapropiados y subidos de tono, que suele compartir en sus redes sociales.

Pero Britney no se quedó callada. «Entiendo perfectamente porque mi familia tiene problemas con el hecho de que haga lo mío, porque nunca antes había tenido oportunidad de hacerlo», dice la cantante.

«Así que, Jayden, cuando desprecias mi comportamiento, como ha hecho siempre mi familia, y dices: ‘Ojalá mejore, rezaré por ella’, ¿a qué te refieres? ¿Rezar para qué? ¿Para que siga trabajando y pagar así las deudas de mamá y su casa? ¿Quieren que mejore para que pueda seguir dándole a tu padre 40 000 dólares al mes? ¿O decidieron ser así de odiosos porque en dos años se termina y pueden quedarse sin nada?», aseguró Britney.

En la grabación la artista estadounidense asegura que es «perfecta» y que le hubiese gustado pasar más tiempo con sus hijos.

«Tu hermano y tú se iban de casa dos horas antes. Y durante su tiempo allí, Preston solo dormía y Jayden se dedicaba a tocar el piano constantemente. Y si no les cubría de regalos y les tenía preparada la mejor de las comidas, o no me comportaba todo el rato como una santa, nunca era lo suficientemente buena para ustedes. El día que les miré a la cara y les dije: ‘Quiero verlos más’, llamaste a tu padre y no los volví a ver», mencionó.

Tutela

La cantante, además, se refirió a los 13 años en que estuvo bajo la tutela de su padre. «Me hicieron sentir que no era nada, y yo lo aceptaba».

Britney describIó que la obligaban a trabajar y a hacer giras, y que le prohibían ver a sus amigos o a conducir su propio coche.

Spears dijo que su teléfono estaba intervenido y que se sentía insegura al pedir ayuda.

«Fue desmoralizante», agregó. «Mientras todo esto sucedía, mi madre era testigo de esto, mi hermano, mis amigos… todos lo aceptaban».

Spears saltó a la fama en su adolescencia con éxitos como «Baby One More Time», convirtiéndose en una de las estrellas del pop más importantes del mundo.

Pero en 2007 sufrió una crisis nerviosa que tuvo mucha repercusión tras la cual la justicia decidió ponerla bajo tutela de su padre.

Sin embargo, en noviembre de 2021, un juez de Los Ángeles anuló la tutela

Con información de AFP