Las oficinas de Ecomoda volvieron a encender sus luces después de 20 años. Por sus pasillos circulan Beatriz Pinzón, Armando Mendoza y los otros personajes de la telenovela colombiana ‘Yo soy Betty, la fea’, que estarán en una nueva serie de 10 episodios que mantiene la esencia de la producción original.

La nueva serie, titulada ‘Betty la fea’, producida por Prime Video y que se estrenará este año en esa plataforma, contará con la participación de la mayoría de actores de la producción original como Ana María Orozco (Betty), Jorge Enrique Abello (Armando), Mario Duarte (Nicolás Mora) o Natalia Ramírez (Marcela Valencia).

«Ha sido un desafío (la grabación del programa) por el formato. Esto es serie, con capítulos de una duración menor (…) Ha sido un desafío, pero muy rico, he estado muy cómoda y muy contenta«, asegura Orozco, que sonríe al hablar de Betty, la mujer que la llevó a las pantallas de televisión de todo el mundo.

La serie, cuya historia transcurre en la actualidad, cuenta cómo Betty busca reconstruir la relación con Mila, su hija adolescente, y trata de enfrentar una nueva crisis de Ecomoda, como ya lo hizo en la trama original.

«Esta es una Betty que se hace preguntas, se cuestiona: ¿dónde estoy parada?, ¿qué quiero?, ¿qué siento? y ¿qué me está pasando? (…) Ya por ahí no (va a) hacer las mismas concesiones que ya hizo», dice la protagonista, que no anticipa muchos más detalles sobre lo que ocurrirá en ‘Betty la fea’.

Nuevo set, mismo corrillo

Como en la versión original, buena parte de la historia transcurre en Ecomoda, la icónica empresa de la que Betty y Armando son directivos y alrededor de la cual se desarrolla parte de la trama.

Sin embargo, el escenario de la serie no es el mismo; ahora cuenta con un inventario más moderno y con renovadas instalaciones en las que están los despachos de los protagonistas y de otros recordados personajes como Hugo Lombardi, interpretado por Julián Arango.

Las oficinas pasaron de los tonos más pálidos y serios de la telenovela original a unos más vivos, como el morado y el verde, y además cuentan con decoraciones de flores e imágenes relacionadas con la moda.

Lo que si no cambió fue el corrillo, pues en él, justamente, es donde se desarrollará la historia y los personajes tendrán las conversaciones que sacarán sonrisas a más de un espectador, pues, como revela Orozco, están dando lo mejor de sí para darle al público el mejor producto posible.

Actrices colombianas Paula Peña (i), Ana María Orozco (c) y Luces Velásquez en sus papeles de Sofía de Rodríguez, Beatriz Pinzón y Bertha de González, respecitvamente, durante la obra de teatro ‘Betty la Fea’. Foto: EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

«Damos lo mejor, yo tengo la confianza y la certeza de que estamos haciendo algo con cuidado, responsabilidad, respeto y mucho amor, disfrutándolo y creo que eso siempre tiene un resultado positivo», señala.

En esa línea, Duarte, que da vida al locuaz Nicolás Mora, el mejor amigo de Betty, expresa que justamente uno de los retos que tienen es volver a darle vida a personajes que no interpretaban hace 20 años.

«Me imagino que a Al Pacino cuando le dijeron que hiciera El Padrino III, y lo digo sin falsa vanidad (…) tuvo que pasar por lo que nosotros tuvimos que pasar, que es tener que volver a vivir los personajes, que es un reto», afirma y agrega que la idea es que con todo esto los espectadores «se diviertan».

La sombra de Fernando Gaitán

Uno de los principales retos que tuvieron los creadores de la nueva serie fue mantener la esencia de la obra creada por Fernando Gaitán, escritor de la telenovela que falleció el 29 de enero de 2019.

Su obra fue emitida en más de un centenar de países y doblada a 25 idiomas, y cuenta con 28 adaptaciones hechas en India, Alemania, Israel, Croacia, Holanda y Vietnam, entre otras naciones.

«Hay una responsabilidad de cuidar ese legado, ese universo que nos dejó ya creado. Creo que hemos sido muy delicados y respetuosos con eso, tratando de rendirle un homenaje, para mí es eso. Lo siento así y está la esencia de su historia, de sus personajes, siento que (Gaitán) nos acompaña», afirma Orozco.

Duarte coincide con ella y agrega que el creador de ‘Yo soy Betty, la fea’ «fue y seguirá siendo un crack, un capo del mundo audiovisual, de la dramaturgia».

«Las escenas de Fernando las estamos, de alguna manera, volviendo a hacer, porque es muy importante lo que nos dejó», concluye. (EFE)

