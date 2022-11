Ecuador reafirma en Ginebra su compromiso con los Derechos Humanos

El Gobierno ecuatoriano reafirmó su compromiso para garantizar y promover los derechos humanos en el país durante la presentación del Cuarto Examen Periódico Universal del Ecuador frente al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, informó este lunes la Cancillería.

En la presentación, que se realizó este lunes, intervinieron el canciller, Juan Carlos Holguín; la ministra de Educación, María Brown; la Secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores; la Secretaria de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades, Gretty Vargas; y el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, quien se conectó desde Guayaquil por videoconferencia.

El Examen Periódico Universal (EPU) es un procedimiento que se lleva a cabo cada 4 años y medio, por el que todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas tienen la oportunidad de comunicar las políticas públicas y medidas que han adoptado sobre derechos humanos y para la aplicación de los tratados internacionales en la materia.

Para la elaboración del informe presentado este año al EPU, la Secretaría de Derechos Humanos recopiló información de varias instituciones a través de la Plataforma SIDERECHOS, mecanismo estructurado con el apoyo de las Naciones Unidas.

La erradicación de la violencia hacia la mujer, la inclusión de los pueblos indígenas y afrodescendientes, los derechos de las personas en movilidad humana, el diálogo entre todos los sectores para lograr la paz social con equidad, la libertad de prensa, entre otros, centraron la exposición nacional en el Examen Periódico Universal de Ecuador.

Holguín inició su presentación agradeciendo las muestras de solidaridad de los ministerios de Asuntos Exteriores y Embajadas ante los «actos terroristas cometidos en el país la semana pasada por bandas criminales con nexos trasnacionales, que hasta el momento han cobrado la vida de cinco policías y provocaron importantes daños materiales», indicó la Cancillería.

La semana pasada una serie de atentados en las provincias de Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas dejaron también 29 policías heridos y varios daños materiales.

«El apoyo a nuestro pueblo, a nuestras fuerzas públicas, pero especialmente a nuestra democracia, han sido vitales para saber que no estamos solos», dijo Holguín. Y también aseguró que Ecuador trabaja de manera coordinada con países amigos de la región y del resto del mundo a fin de concertar y llevar adelante estrategias conjuntas contra el flagelo del crimen trasnacional.

Reiteró «que los derechos humanos forman parte de la identidad y vocación del Ecuador en todas las áreas. Prueba de ello es que nuestro país ha ratificado los 27 instrumentos internacionales jurídicamente vinculantes en derechos humanos y adecua sus normas y su actuación a esos principios«, dijo.

También informó de «los avances y significativos logros» de Ecuador para fomentar los derechos de las personas refugiadas y en movilidad humana, así como de las acciones de Ecuador frente a la pandemia de la covid 19, y la lucha contra la trata de personas.

