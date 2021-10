Ecuador derrotó a México en partido amistoso jugado en Charlotte

México y Ecuador se enfrentaron en un cotejo amistoso en Charlotte, este miércoles por la noche, con victoria para la «Tricolor».

El marcador fue 2-3 a favor de los dirigidos por Gustavo Alfaro. Los goles mexicanos fueron marcados por Roberto Alvarado (5’) y Osvaldo Rodríguez (59’). Mientras que los gritos para Ecuador los anotador Jhonny Quiñónez (1’), Janner Corozo (14’) y Walter Chalá (75’).

El partido se inició con un gol tempranero. Ecuador corrió por la izquierda. Quiñónez dio un pase a Estrada, quien devolvió y Quiñónez concretó para marcar la primera.

Los mexicanos buscaban marcar el empate, pero no concretaba sus llegadas. No fue hasta el minuto 5 que Alvarado mandó el balón dentro de las redes después de una jugada personal y un Galíndez que no supo controlar.

Los dirigidos por Gustavo Alfaro marcaron la segunda, con una gran definición de Janner Corozo, quien aprovechó un grna pared con Michael Estrada.

Angulo buscó el empate tras varios rebotes, pero Quiñónez trabó la jugada.

El segundo tiempo inició con dominio de México. Giménez llegó incomodo, cabeceó, pero Galíndez controló. El equipo del Tata Martino continuó en busca del empate que llegó luego de una gran atajada de Galíndez, quien dio rebote para que Rodríguez marque el 2-2 transitorio con un potente remate de zurda.

Al minuto 75 llegó el tercer gol ecuatoriano, Christian Cruz realizó un lateral que peinó Michael Carcelén, el recién ingresado Djorkaef Reasco peleó el balón y levantó un centro para que Wálter Chalá solo la empuje.

Al minuto 90 +1’ fue la última oportunidad de los mexicanos, en donde Aguirre no pudo ante Galíndez.

