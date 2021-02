Ecuarunari anuncia movilización de organizaciones sociales hacia Quito

41 16

Tiempo de lectura: 2 Minutos, 50 Segundos

La Ecuarunari anunció este lunes 15 de febrero que iniciará movilizaciones desde las 24:00 en diferentes territorios y una avanzada hacia Quito.

En rueda de prensa, el presidente de la Ecuarunari, Carlos Sucuzhañay, hizo el anuncio como medida a lo que llamó un «fraude electoral».

«Frente a la situación democrática a la que ha llevado el CNE, frente al fraude en los votos (…) se ha resuelto mantener en vigilia el comportamiento de las autoridades del CNE. Hemos agotado las instancias correspondientes de manera democrática y pacífica», afirmó Sucuzhañay.

Y posteriormente afirmó que «esta mañana anuncio que a partir de las 12 de la noche habrá movilizaciones territoriales y una avanzada a la ciudad de Quito».

Según el presidente de la Ecuarunari se está cometiendo un acto en contra de la voluntad del pueblo del Ecuador.

«Se ha acudido a la Contraloría, Fiscalía, CNE con los reclamos correspondientes. Se ha agotado un acuerdo que fue firmado con el CNE para la reapertura de los escrutinios», afirmó.

«Conocemos que ayer se ingresó un documento al CNE retractándose del acuerdo que se consumó el viernes», agregó Sucuzhañay.

Defensa del pueblo ecuatoriano

E indicó que ahora ya no se trata de un asunto de defensa de candidatura, «ya es un asunto de defender al pueblo ecuatoriano», enfatizó.

«El candidato Yaku Pérez tenía sobre sus hombros la propuesta política económica para los 18 millones de ecuatorianos. Pero vemos que no quieren ser gobernados por un hombre honesto. Quieren privatizar los bienes públicos. Vemos que quieren que los jóvenes no entren a universidades y estudiar y tener trabajo digno. Vemos que no quieren dotar de internet para compañeros en nuestras comunidades», apuntó.

«Quieren seguir saqueando al país y no quieren devolver lo que se han llevado en estos 14 años, la riqueza del pueblo ecuatoriano», agregó.

El presidente de la Ecuarunari insistió en que «han procedido a un fraude electoral, están rompiendo la voluntad del pueblo ecuatoriano».

Carlos Sucuzhañay afirmó que cuenta con el respaldo de artesanos, choferes profesionales y no profesionales, comerciantes. «Trabajadores públicos y privados, vendedores ambulantes y todas las organizaciones sociales anunciamos que no vamos a permitir un fraude electoral en el país».

«No se trata de algo personal, está en juego un cambio de vida en el país. Nos vamos a rebelar conforme a derecho nos corresponde. Antes de la colonia, en la colonia y ahora quieren seguir manejando este país actores políticos que han desnutrido la riqueza y el tesoro de nuestro país».

Guillermo Lasso envía carta al CNE y pide la proclamación de resultados