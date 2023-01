Ecuatorianos en el exterior: partidos y horarios del fin de semana

La actuación de jugadores ecuatorianos en el exterior continúa el sábado 21 de enero del 2023 con el partido Leicester City vs. Brighton de Moisés Caicedo, Pervis Estupiñan y Jeremy Sarmiento. El encuentro será a las 10:00 (hora de Ecuador).

Un nuevo triunfo del Brighton es importante para mantenerse en la zona alta de la tabla de posiciones. Actualmente suma 30 puntos en 18 partidos y se ubica en la séptima casilla a tan solo tres puntos del Tottenham, el último clasificado a torneos europeos.

Otro que volverá a las canchas es Piero Hincapié con la activación de la Bundesliga. El Leverkusen del defensa ecuatoriano visitará al Monchengladbach, el domingo 22 de enero desde las 11:30 (hora ecuatoriana).

Este compromiso es trascendental para el cuadro de Piero Hincapié que se ubica en el puesto 12 con 18 puntos luego de 15 partidos jugados. El objetivo del Levekusen es escalar puestos y llegar a la zona de torneos europeos.

Además, Hincapié se encuentra en la mira de clubes de la Premier League como el Everton y Newcastle United.

Cronograma:

En España, Bélgica, Turquía, México y Brasil también habrá participación de jugadores ecuatorianos.

Viernes 20 de enero:

Liga MX: 22:00 Mazatlán vs. Santos

22:10 Tijuana vs. Tigres

Sábado 21 de enero:

Premier League: 10:00 Leicester City vs. Brighton

Liga Española: 12:30 Atlético de Madrid vs. Valladolid

Liga MX: 18:05 Monterrey vs. Atlético San Luis

22:10 Necaxa vs. Cruz Azul

Campeonato Paranaense: 14:00 Paranaense vs. Maringa FC

Campeonato Paulista: 13:30 Portuguesa vs. Bragantino

Domingo 22 de enero:

Bundesliga: 09:30 Dortmund vs. Augsburgo

11:30 Monchengladbach vs. Leverkusen

Liga belga: 07:30 Antwerp vs. Standard Lieja

10:00 Seraing United vs. Anderlecht

12:30 Brujas vs. Charleroi

Liga MX: 13:00 Pumas vs. León

18:00 Querétaro vs. Atlas

20:10 Pachuca vs. Juárez

Campeonato Paulista: 14:00 Palmeiras vs. São Paulo

Copa Nordeste: 17:00 Sampaio Correa vs. Bahia

Lunes 23 de enero:

Liga Turca: 12:00 Ümraniyespor vs. Fenerbahçe

