Ecuatorianos verán en vivo las actuaciones de sus deportistas en Tokio

Los ecuatorianos tendrán acceso a la señal en directo de las competiciones de cada uno de los 48 deportistas clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, gracias a la alianza entre la empresa Claro y el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE), que oficializaron este martes en Guayaquil.

Augusto Morán, presidente del COE, resaltó los convenios alcanzados con varias empresas a pesar de la crisis que soportan como consecuencia de la pandemia por la covid-19, y resaltó que será un hecho histórico que los familiares y los ecuatorianos en general puedan ver en vivo la actuación de cada atleta.

Atletas clasificados a Tokio

«El aporte de la empresa privada siempre va a ser de enorme importancia para el deporte olímpico. Nos complace contar con la presencia de Claro en este nuevo reto que seguramente nos llenará de éxitos», señaló Morán durante la rueda de prensa con la presencia de atletas clasificados a Tokio.

Por su parte, Xavier Reyes, gerente de alianzas y eventos de Claro, aseguró que para ellos, «el deporte es un catalizador para mejorar la calidad de vida de las personas, y con alianzas como la que hoy anunciamos, vamos en el camino correcto para llegar a la meta».

Reyes ratificó «la satisfacción por ser parte de las empresas comprometidas con el desarrollo de nuestro atletas nacionales, quienes pondrán en alto el nombre de Ecuador, no solo en Tokio, sino en todo el mundo».

El presidente del COE dijo que desde ayer, lunes, Ecuador esta presente con parte de la delegación en Japón, y destacó que la histórica cantidad de atletas clasificados, 48 en total, «permitirá a Ecuador no solo llevar por primera ocasión a la mayor cantidad de atletas, sino también todos ellos con gran calidad competitiva, reflejado tanto en eventos como por ranking que nos esperanzan para alcanzar medallas».

El marchista Jordy Jiménez aseguró a los periodistas que, ha «tomado todas las precauciones, especialmente para afrontar las dificultades climáticas por la altas temperaturas que deberá enfrentar en la ciudad de Sapporo, como también el análisis y conocimiento de los rivales y competidores que tendré en mi especialidad».

«El tiro olímpico no es tan visible en las coberturas por los medios visuales, el hecho de que nos vean competir, que vean a este deporte, me ilusiona saber que mi familia y todos puedan vernos competir, y no que después me pregunten: ¿y qué tal te fue?, por lo que en esta oportunidad la tecnología dará a conocer e impulsará a este deporte», señaló Marina Pérez, otra de las clasificadas a Tokio. EFE