El cantante Ed Sheeran se mantiene a la espera de «días y semanas» para conocer el resultado de un juicio de la Corte Suprema sobre su éxito ‘Shape of You’. La estrella ha sido acusada de copiar parte de la canción ‘Oh Why’ de Sami Chokri, que actúa bajo el nombre de Sami Switch.

De acuerdo con información de la cadena BBC, en los alegatos finales, el abogado Chokri dijo que había una «similitud indiscutible entre las obras». Sin embargo, abogado de Sheeran dijo que el caso en su contra era «tan tenso como para ser lógicamente ininteligible». Ante esto, el juez encargado dijo que ‘te tomará algún tiempo’ para considerar su conclusión en el caso.

El abogado de Sheeran dijo que el juicio ha «profundamente traumático» para la el artista a quien representa y sus co-escritores, Johnny McDaid y Steve Mac. Describió la controversia como «terriblemente desafortunada» y argumentó que el caso «nunca debería haber ido a juicio».

La presunta copia de Sheeran estaría en el gancho «Oh I, oh I, oh I» que sigue el estribillo en Shape of You. El señor Chokri y su co-escritor Ross O’Donoghue dicen que es casi idéntico al coro de su canción, que fue lanzada dos años antes. Según el tribunal a cargo del caso, Sheeran, McDaid y Mac ganan alrededor de 5 millones de libras al año por la canción. Debido al conflicto en curso, el 10 % de los pagos están congelados.

Fuente | BBC Mundo