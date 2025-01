El consejero de Participación Ciudadana y Control Social, Eduardo Franco Loor, señaló que no fue invitado a la posesión del presidente Nicolás Maduro este viernes 10 de enero del 2025. El funcionario aclaró que vio la toma de mando desde la habitación de un hotel en Caracas.

“Como no he sido invitado oficialmente a la investidura (toma de posesión) del mando del Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, me tocó ver el acto desde la habitación del Hotel en que me hospedo en Caracas”, escribió en su cuenta de X.

Según dijo, su presencia en Venezuela fue para “conseguir la publicación de la segunda edición de mi libro sobre Bolívar”. El funcionario señaló que la primera edición del texto se publicó en 2022 en una universidad de Guayaquil.

Franco Loor mencionó que en Venezuela se reunió con intelectuales e historiadores para tener insumos para su libro.

Reaccionó a un video que circuló en redes sociales sobre su participación en la elección de la Directiva legislativa de la Asamblea Nacional. Dijo que el electo Presidente, Jorge Rodríguez, lo saludó como exabogado del exvicepresidente Jorge Glas.

“Como consejero del CPCCS no he venido a hacer política a Venezuela, ni a dictar ninguna Conferencia, sino por motivos culturales. Conozco de mis obligaciones constitucionales y legales”, escribió.

