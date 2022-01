EE.UU. enviará test rápidos gratuitos a los hogares a partir del 19 de enero

A partir del próximo 19 de enero los estadounidenses podrán solicitar el envío gratuito a sus casas de test rápidos de covid-19, en medio del alza de contagios por la variante ómicron en el país, informó este viernes la Casa Blanca.

Las peticiones se podrán realizar a través de la página web COVIDTests.gov, con un máximo de cuatro por hogar.

No obstante, un funcionario de la Casa Blanca explicó en llamada telefónica que los test tardarían en llegar a los hogares entre 7 y 12 días.

COVID-19 Tests Update:

500M rapid, at-home tests will be available for order on January 19th online and will be mailed directly to American households for free.