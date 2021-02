EE.UU. está muy cerca de superar las 500 000 muertes por Covid-19

0 0

Estados Unidos alcanzó este lunes 28,134,768 de casos confirmados por la COVID-19 y 498,901 fallecidos, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

California sigue como el estado más golpeado por la pandemia con 49,327 muertos, seguido por Nueva York (46,812), Texas (42,162), Florida (29,906), Pensilvania (23,565), Nueva Jersey (22,858) e Illinois (22,466).

Otros estados con un gran número de fallecidos son Ohio (16,816), Georgia (16,744), Michigan (16,342, sin cambios respecto de la jornada anterior), Massachusetts (15,826) y Arizona (15,505).

Los contagios se suman por millones

En cuanto a los contagios, California suma 3,531,430, le sigue Texas con 2,596,891, tercero es Florida con 1,868,772, Nueva York es cuarto con 1,591,672 e Illinois es quinto con 1,174,332.

El principal epidemiólogo de Estados Unidos, Anthony Fauci, calificó como “terrible” y “realmente horrible” que el país se acerque a las 500,000 muertes a causa de la pandemia.

“Si miras ahora lo que ha pasado, y todavía no estamos fuera de eso, medio millón de muertes. Es terrible. Es histórico. No hemos visto nada ni siquiera parecido a esto durante más de 100 años desde la pandemia de influenza de 1918”, declaró Fauci al programa ” Meet the Press”, de la cadena NBC News.

Las muertes por covid superan víctimas de guerras

Los decesos causados por la pandemia ya superaron las cifras de estadounidenses caídos en batallas, con excepción de la Guerra Civil o de Secesión, que se libró entre 1861 y 1865 y dejó 620,000 soldados muertos.

“La gente dentro de décadas hablará de esto como un hito terriblemente histórico en la historia del país“, comentó Fauci, en otra entrevista con el espacio “State of the Union”, de la cadena CNN.

Y admitió, sin embargo, que el número de casos positivos está disminuyendo.

El mayor número de muertos

“Lo único que no queremos hacer es sentirnos satisfechos de que la situación está bajando tan bruscamente que ahora estamos fuera de peligro, porque todavía estamos en una línea de base de infección diaria que es bastante problemática”, advirtió.

Estados Unidos se mantiene como el país con más número de muertos por COVID-19, seguido de Brasil, México e India.

