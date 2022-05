EE.UU. investiga 109 casos y 5 muertes por hepatitis infantil grave

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, en inglés) informaron este viernes de que investigan 109 casos y cinco muertes por hepatitis infantil grave en el país para determinar si la causa principal podría ser una infección por adenovirus.

Los casos han sido detectados en los últimos siete meses en 25 estados y territorios del país; más del 90% de los pacientes tuvo que ser hospitalizado y el 14 % necesito de un trasplante de hígado.

La mayoría de los enfermos -todos ellos menores de edad- se han recuperado y han sido dados de alta en el hospital.

#HCPs: CDC is investigating a cluster of children identified with #hepatitis & possible #adenovirus infection. Report cases to state public health authorities. Learn more: https://t.co/jXTeV3wXkQ.