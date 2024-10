Estados Unidos aplicará aranceles al camarón ecuatoriano

Estados Unidos aplicará aranceles adicionales a las exportaciones de camarón (gamba) de Ecuador por uso de subsidios y descartó aplicar sanciones por ‘dumping’ (competencia desleal al rebajar en exceso los precios por debajo del costo de producción para sacar del mercado a sus competidores).

Así lo anunciaron este 23 de octubre del 2024, en un comunicado, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca y la Cámara Nacional de Acuacultura de Ecuador, tras concluir la investigación llevada a cabo por el Departamento de Comercio estadounidense.

Los aranceles adicionales por uso de subsidios se aplicarán en porcentajes iguales a los encontrados en la investigación, por lo que la empresa Santa Priscila tendrá un arancel del 3,57%, la camaronera Songa del 4,41% y el resto de empresas exportadoras del 3,78%.

Por ‘dumping’, los porcentajes de sanción determinados a la empresa Santa Priscila alcanzan el 0,48% y al resto de empresas se calculó en 0%.

«En la determinación realizada, al no alcanzar el umbral mínimo de 2%, no serán aplicados aranceles adicionales a las exportaciones de camarón de Ecuador. Es decir, a nuestro país no se le aplicarán sanciones en este ámbito», anunció el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.

La legislación de Estados Unidos permite la investigación a las principales empresas exportadoras de los países incluidos en estos procesos, a las cuales se les realiza la respectiva determinación, mientras que al resto de empresas exportadoras de ese producto se les asigna un valor que resulta del promedio determinado para las empresas investigadas.

La investigación revisó de manera exhaustiva a las referidas empresas y a 28 políticas públicas implementadas por Ecuador.

Ecuador, primer exportador mundial de camarón

«La relevancia de las exportaciones ecuatorianas en el mercado internacional del camarón, así como la amplitud de políticas revisadas por el Departamento de Comercio, hacen que el resultado alcanzado sea un hito de la cooperación público-privada para la defensa de las exportaciones y la generación de trabajo en Ecuador», sostuvo el Ministerio.

Ecuador es el primer exportador mundial de camarón, con una facturación en 2023 que alcanzó los 7 203 millones de dólares, un 1,2% menos que el año anterior, pese a que se exportaron 8,4 millones de toneladas métricas, un 2,6% más que en 2022.

El principal mercado de destino del camarón ecuatoriano fue China, con envíos por valor de 3 868 millones de dólares, mientras que el valor de las exportaciones a Estados Unidos fue de 1 451 millones de dólares.

