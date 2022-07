EEUU dona 500 millones de dólares a banco para ayudar a Ucrania

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos donó este miércoles 500 millones de dólares al Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) para «apoyar los negocios y servicios públicos» ucranianos afectados por la invasión rusa.



En un comunicado, el Tesoro explicó que el dinero se destinará a financiar la respuesta de emergencia en el país, principalmente el acceso a energía, así como a garantizar la seguridad alimentaria, con fondos a infraestructuras y transporte, así como financiación directa a agricultores y exportadores.



Además, los fondos servirán para apoyar a las poblaciones más vulnerables y a los desplazados internos en el país.



El acuerdo fue firmado hoy en una ceremonia virtual por la secretaria adjunta para Comercio Internacional y Desarrollo de EE.UU., Alexia Latortue, y la presidenta del BERD, Odile Renaud-Basso.



«Esta contribución sirve para reafirmar nuestro apoyo al pueblo ucraniano mientras defiende su país de la guerra injustificable y sin provocación de Rusia», dijo Latortue, según la nota.



El dinero forma parte del paquete de ayuda a Ucrania por valor de 40.000 millones de dólares que aprobó el Congreso estadounidense y que fue firmado por el presidente Joe Biden en mayo pasado.

