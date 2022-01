Egan Bernal chocó contra un autobús durante un entrenamiento

El ciclista colombiano Egan Bernal (Ineos), ganador del Giro de Italia de 2021, sufrió este lunes un aparatoso accidente mientras entrenaba en una carretera próxima a Bogotá y fue trasladado a un hospital «con múltiples laceraciones».

Bernal, también campeón del Tour de Francia de 2019, chocó contra un autobús en la carretera que va de Bogotá a la localidad de Gachancipá, en Cundinamarca (centro de Colombia), cuando el vehículo se detuvo bruscamente para dejar a un pasajero, según informó la Policía de Tránsito.

We can confirm Egan Bernal has been taken to hospital following a training accident on a Team camp in Colombia this morning.



We will provide a further update on Egan's condition in due course.