Todo lo que necesitamos para convertir nuestra casa en el lugar ideal para ejercitarse son unas cuantas pesas, una colchoneta y los mejores beats electrónicos.

Haberse puesto como objetivo “ponerse en forma” para este 2022 no significa necesariamente ir al gimnasio. Hay muy buenos motivos para no ir: quizá no da el presupuesto, quizá todavía estamos siendo algo cautelosos con el tema de la pandemia, quizá no nos gusta estar rodeados de tantas personas, puede que prefiramos un lugar más privado o simplemente no nos guste la música que ponen en el lugar. ¡Todas son razones válidas!

Y, después de todo, con tan solo algunos ajustes nuestro hogar se puede convertir en nuestro propio espacio de entrenamiento. Todo lo que necesita para convertir su casa en el gimnasio que desea este 2022 son unas cuantas pesas, un buen tapete para hacer ejercicio y algo de música que lo ponga en la actitud correcta. Es por eso que, para empezar el año con los beats que empujarán su cuerpo al límite, traemos una playlist con los mejores ritmos de electrónica. Desde los sonidos hipnóticos de Marshmello hasta el ritmo irresistible de Gorgon City; desde aquellos clásicos de Tiësto hasta los sonidos inspirados en lo tropical de DJ Snake… ¡aquí están todos los temas que nos van a tener haciendo una sentadilla tras otra!

Así que si busca el lugar perfecto para ejercitarse, todo lo que tiene que hacer es darle PLAY a esta lista de reproducción y convertir su casa en el lugar ideal para ponerse en forma.

SPOTIFY: Ejercicio en Casa y Electrónica

DEEZER: Ejercicios en Casa y Electrónica

